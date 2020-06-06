Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по голевым передачам за сезон

Теги бавария мюнхентомас мюллерстатистика

Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по голевым передачам за сезон

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отметился двумя ассистами в игре против "Байера" (4:2).

По сведениям Gracenote, в текущем сезоне Мюллер отдал 20 голевых передач и повторил рекорд Бундеслиги, который в 2015 году установил Кевин де Брюйне, выступавший тогда за "Вольфсбург".

Стоит отметить, что в 2015 году на сайте Бундеслиги указывалось, что де Брюйне за сезон отметился 20 ассистами. Однако в 2019 году было исправлено на 21 ассист.

Читайте также: "Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готова продать Дембеле этим летом

"Барселона" готова продать Дембеле этим летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 60
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
7 Вольфсбург Вольфсбург 29 42
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 29 38
10 Шальке Шальке 29 37
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 29 34
13 Аугсбург Аугсбург 29 31
14 Унион Берлин Унион Берлин 29 31
15 Майнц 05 Майнц 05 30 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 29 25
18 Падерборн Падерборн 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов