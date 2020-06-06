Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по голевым передачам за сезон

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отметился двумя ассистами в игре против "Байера" (4:2).

По сведениям Gracenote, в текущем сезоне Мюллер отдал 20 голевых передач и повторил рекорд Бундеслиги, который в 2015 году установил Кевин де Брюйне, выступавший тогда за "Вольфсбург".

Стоит отметить, что в 2015 году на сайте Бундеслиги указывалось, что де Брюйне за сезон отметился 20 ассистами. Однако в 2019 году было исправлено на 21 ассист.

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