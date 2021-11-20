Мюллер повторил рекорд Ди Марии и Озила

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер достиг отметки в 20 результативных передач в Бундеслиге в 2021 году.

Как сообщает Opta, немец повторил рекорд по ассистам в чемпионате за календарный год среди игроков топ-5 лиг Европы.

Ранее подобное удавалось только Анхелю Ди Марии и Месуту Озилу.

Аргентинец делал по 20 голевых пасов в национальном первенстве в 2011 и 2014 годах, а немец - в 2015-м.

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