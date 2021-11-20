Мюллер повторил рекорд Ди Марии и Озила

Теги бавария мюнхентомас мюллеранхель ди мариямесут озилстатистика

Мюллер повторил рекорд Ди Марии и Озила

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер достиг отметки в 20 результативных передач в Бундеслиге в 2021 году.

Как сообщает Opta, немец повторил рекорд по ассистам в чемпионате за календарный год среди игроков топ-5 лиг Европы.

Ранее подобное удавалось только Анхелю Ди Марии и Месуту Озилу.

Аргентинец делал по 20 голевых пасов в национальном первенстве в 2011 и 2014 годах, а немец - в 2015-м.

Не пропустите: Мбаппе установил личный рекорд в сборной Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" нацелился на 22-летнего хавбека из ФНЛ

"Локомотив" нацелился на 22-летнего хавбека из ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов