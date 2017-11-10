Мюллер приступил к тренировкам



Нападающий "Баварии" Томас Мюллер восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист тренировался в общей группе наравне с другими игроками. Напомним, что форвард пропустил около трех недель из-за мышечной травмы.

В этом сезоне 28-летний Мюллер провел за "Баварию" 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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