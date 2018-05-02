Мюллер: "Проиграли не из-за арбитра"

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Мюллер: "Проиграли не из-за арбитра"Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер подвел итог двухматчевому противостоянию своей команды против мадридского "Реала" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

ы играли намного лучше, нежели в первом матче. Рефери сделал свою работу хорошо, мы проиграли не из-за него. Кейлор Навас был очень хорош, он много раз спасал "Реал Мадрид", - цитирует 28-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Боатенг прокомментировал ошибку Чакыра. | soccernews.ru

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