Мюллер: "Проиграли не из-за арбитра"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер подвел итог двухматчевому противостоянию своей команды против мадридского "Реала" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"М ы играли намного лучше, нежели в первом матче. Рефери сделал свою работу хорошо, мы проиграли не из-за него. Кейлор Навас был очень хорош, он много раз спасал "Реал Мадрид ", - цитирует 28-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Боатенг прокомментировал ошибку Чакыра. | soccernews.ru