Мюллер прокомментировал победный матч "Баварии" над "Вольфсбургом"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал победный матч в последнем туре чемпионата Германии над "Вольфсбургом" (4:0).

"Ситуация необычная. Не хочется к этому привыкать, но это большой комплимент всем, кто позволил нам провести так сезон. Спасибо всем нашим болельщикам. Несмотря ни на что, они по прежнему любят футбол. Конечно, соперничество по-прежнему остается интенсивным. Мы наслаждаемся тем, как мы вернулись в игру. Второй круг был невероятным", - цитирует Мюллера официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам.

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