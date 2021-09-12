Мюллер прокомментировал победу над "Лейпцигом"
Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен
Хавбек мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер поделился впечатлениями после победы над "РБ Лейпцигом" со счетом 4:1 в четвертом туре Бундеслиги.
"Нам очень приятно выиграть здесь со счетом 4:1. После паузы на матчи сборных и не поймешь сразу, где ты сейчас.
Мусиала был волшебником игры. Особенность в том, что помимо таланта у него еще и отличный характер. Он трудолюбив и уверен в себе, не задирает нос.
Он берет мяч и точно знает, что с ним делать. Он далеко не игрок ротации, а очень важное звено для нас", – сказал Мюллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20