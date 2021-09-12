Мюллер прокомментировал победу над "Лейпцигом"

Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен

Хавбек мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер поделился впечатлениями после победы над "РБ Лейпцигом" со счетом 4:1 в четвертом туре Бундеслиги.

"Нам очень приятно выиграть здесь со счетом 4:1. После паузы на матчи сборных и не поймешь сразу, где ты сейчас.

Мусиала был волшебником игры. Особенность в том, что помимо таланта у него еще и отличный характер. Он трудолюбив и уверен в себе, не задирает нос.

Он берет мяч и точно знает, что с ним делать. Он далеко не игрок ротации, а очень важное звено для нас", – сказал Мюллер.

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