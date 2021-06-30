Мюллер прокомментировал поражение от Англии на Евро-2020
Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен
Футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, а также высказался о своем промахе в моменте с выходом 1в1 во втором тайме.
"Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живёт футболом. В этот момент всё было в моих руках — я мог вернуть свою команду в игру и подарить экстаз целой нации. Получить такую возможность и упустить её чертовски больно. Это моя боль, боль моих партнёров по сборной и боль тренера, который подарил мне уверенность.
Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали сборную во время чемпионата Европы, несмотря на непростые обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку", — написал Мюллер.
Напомним, что сборная Германии заняла второе место в группе с Францией, Португалией и Венгрией.
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
|32
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|Герта
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