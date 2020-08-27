Мюллер прокомментировал возможный уход Месси из "Барселоны"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о возможном уходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Напомним, каталонский клуб проиграл немецкой команде в Лиге Чемпионов со счетом 2:8.
"Однажды этот момент наступит, когда Месси и "Барса" расстанутся. Конечно, можно думать, что это случилось бы в конце карьеры, но ситуация изменилась.
Месси - один из лучших игроков в мире, может, даже лучший за последние 100 лет. Сейчас грядут перемены, и это может быть интересно для футбола. Болельщикам, кроме фанатов "Барселоны", которых я понимаю, будет любопытно, какие пути могут открыться", - цитирует Миллера Goal.
Напомним, Месси всю карьеру провёл в "Барсе", а сейчас хочет расторгнуть контракт, рассчитанный ещё на один сезон. Руководство "блауграны" пытается убедить форварда остаться на "Камп Ноу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20