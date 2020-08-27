Мюллер прокомментировал возможный уход Месси из "Барселоны"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о возможном уходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, каталонский клуб проиграл немецкой команде в Лиге Чемпионов со счетом 2:8.

"Однажды этот момент наступит, когда Месси и "Барса" расстанутся. Конечно, можно думать, что это случилось бы в конце карьеры, но ситуация изменилась.

Месси - один из лучших игроков в мире, может, даже лучший за последние 100 лет. Сейчас грядут перемены, и это может быть интересно для футбола. Болельщикам, кроме фанатов "Барселоны", которых я понимаю, будет любопытно, какие пути могут открыться", - цитирует Миллера Goal.

Напомним, Месси всю карьеру провёл в "Барсе", а сейчас хочет расторгнуть контракт, рассчитанный ещё на один сезон. Руководство "блауграны" пытается убедить форварда остаться на "Камп Ноу".

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