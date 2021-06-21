Мюллер пропустит матч с Венгрией из-за травмы

Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен

Как сообщает Bild, футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер не сыграет против сборной Венгрии в заключительном матче группового этапа Евро-2020 для немецкой команды.

Пресс-служба сборной Германии объявила, что полузащитник пропустил тренировку из-за травмы правого колена.

По информации источника, Мюллер точно пропустит игру против Венгрии и рискует не сыграть в 1/8 финала в случае прохода туда немецкой национальной команды.

Германия сыграет против Венгрии 23 июня в 22:00 (мск). Место проведения - Мюнхен.

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