Мюллер пропустит матч с Венгрией из-за травмы
Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен
Как сообщает Bild, футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер не сыграет против сборной Венгрии в заключительном матче группового этапа Евро-2020 для немецкой команды.
Пресс-служба сборной Германии объявила, что полузащитник пропустил тренировку из-за травмы правого колена.
По информации источника, Мюллер точно пропустит игру против Венгрии и рискует не сыграть в 1/8 финала в случае прохода туда немецкой национальной команды.
Германия сыграет против Венгрии 23 июня в 22:00 (мск). Место проведения - Мюнхен.
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