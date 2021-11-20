Мюллер провёл 600-й матч за "Баварию" и обновил клубный рекорд

Теги бавария мюнхентомас мюллерстатистика

Мюллер провёл 600-й матч за "Баварию" и обновил клубный рекорд

Фото инстаграм Томаса Мюллера

Нападающий Томас Мюллер достиг отметки в 600 матчей в составе мюнхенской "Баварии".

Как сообщает Opta, это рекордный показатель для полевых игроков в истории "ротен".

Чаще Мюллера за "Баварию" играли только вратари Зепп Майер (661) и Оливер Кан (632).

Стоит отметить, что в 600 встречах форвард сделал 451 результативное действие - 220 голов и 231 ассист.

Не пропустите: Мюллер повторил рекорд Ди Марии и Озила. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России

Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов