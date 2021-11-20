Мюллер провёл 600-й матч за "Баварию" и обновил клубный рекорд

Фото инстаграм Томаса Мюллера

Нападающий Томас Мюллер достиг отметки в 600 матчей в составе мюнхенской "Баварии".

Как сообщает Opta, это рекордный показатель для полевых игроков в истории "ротен".

Чаще Мюллера за "Баварию" играли только вратари Зепп Майер (661) и Оливер Кан (632).

Стоит отметить, что в 600 встречах форвард сделал 451 результативное действие - 220 голов и 231 ассист.

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