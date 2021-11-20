Мюллер провёл 600-й матч за "Баварию" и обновил клубный рекорд
Нападающий Томас Мюллер достиг отметки в 600 матчей в составе мюнхенской "Баварии".
Как сообщает Opta, это рекордный показатель для полевых игроков в истории "ротен".
Чаще Мюллера за "Баварию" играли только вратари Зепп Майер (661) и Оливер Кан (632).
Стоит отметить, что в 600 встречах форвард сделал 451 результативное действие - 220 голов и 231 ассист.
Не пропустите: Мюллер повторил рекорд Ди Марии и Озила. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России
-
Дембеле во второй раз оштрафован за опоздание на тренировку "Барселоны"
-
Сергеев порассуждал об амбициях "Крыльев Советов" в РПЛ
-
Новый тренер "Ньюкасла" заразился коронавирусом перед дебютным матчем
-
Глушаков высказался о возвращении Черевченко в "Химки" через месяц после увольнения
-
"Спортинг" продлил контракт с трансферной целью "Реала"
-
В "Аталанте" прокомментировали будущее Миранчука после встречи с его агентами
-
Окружение Марадоны обвинили в торговле людьми
-
Мюллер провёл 600-й матч за "Баварию" и обновил клубный рекорд
-
Дзюба установил рекорд чемпионата России
-
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Росси нашёл новый клуб после годичной паузы в карьере
-
Луис Суарес эмоционально отреагировал на уход Табареса из сборной Уругвая
-
Слуцкий прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру
-
"Ньюкасл" предложил Витселю больше, чем "Ювентус"
-
Спаллетти заявил о своей причастности к чемпионству "Интера"
-
Мюллер повторил рекорд Ди Марии и Озила
-
Семак поддержал Кержакова после разгромной победы "Зенита" над "Нижним Новгородом"
-
Влахович назвал своего кумира
-
Клопп: "Я ненавижу паузы на матчи сборных"
-
Дзюба ярко отреагировал на слухи о возможном переходе в "Урал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20