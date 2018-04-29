Мюллер рассказал, что нужно сделать "Баварии" для победы над "Реалом"

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Мюллер рассказал, что нужно сделать "Баварии" для победы над "Реалом"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

"Мы понимаем, что нам нужно показать игру топ-уровня в матче с "Реалом". Верю, что "Бавария" способна на это. Нам нужно взять на матч с "Реалом" позитивный настрой", - приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.

Матч "Реал" - "Бавария" состоится 1 мая. В первой встрече мюнхенцы на своем поле уступили "Реалу" со счетом 1:2.

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