Мюллер рассказал, что осенью не планировал продлевать контракт с "Баварией"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что осенью думал о том, чтобы покинуть клуб в конце сезона.
"Осенью я был напряжен и не собирался продлевать контракт.
Был период, когда я не играл в старте на протяжении шести матчей. Это был сложный для меня период. Я думал о новом контракте и о том, где хочу быть ближайшие несколько лет.
Со сменой тренера и другим стилем игры все сложилось успешно. Новая система позволяет игрокам чувствовать себя хорошо на поле, нам это удается", - заявил Мюллер.
Напомним, осенью "Баварию" покинул наставник команды Нико Ковач. Мюллер подписал новое соглашение с клубом до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16