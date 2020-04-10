Мюллер рассказал, что осенью не планировал продлевать контракт с "Баварией"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что осенью думал о том, чтобы покинуть клуб в конце сезона.

"Осенью я был напряжен и не собирался продлевать контракт.

Был период, когда я не играл в старте на протяжении шести матчей. Это был сложный для меня период. Я думал о новом контракте и о том, где хочу быть ближайшие несколько лет.

Со сменой тренера и другим стилем игры все сложилось успешно. Новая система позволяет игрокам чувствовать себя хорошо на поле, нам это удается", - заявил Мюллер.

Напомним, осенью "Баварию" покинул наставник команды Нико Ковач. Мюллер подписал новое соглашение с клубом до 2023 года.

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