Мюллер рассказал о переговорах о новом контракте с "Баварией"
Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен
Атакующий полузащитник сборной Германии и "Баварии" Томас Мюллер рассказал о ходе переговоров о продлении соглашения с мюнхенским клубом.
"Переговоры о продлении сделки идут хорошо. Обе стороны хотят продления. Я думаю, что в конце концов решение будет найдено", - сказал Мюллер.
Напомним, что нынешний контракт полузащитника с немецким грандом рассчитан до окончания следующего сезона.
В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 29 матчах Бундеслиги, в которых он отметился 7 забитыми голами и отдал 16 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20