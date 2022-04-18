Мюллер рассказал о переговорах о новом контракте с "Баварией"

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Мюллер рассказал о переговорах о новом контракте с "Баварией"

Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен

Атакующий полузащитник сборной Германии и "Баварии" Томас Мюллер рассказал о ходе переговоров о продлении соглашения с мюнхенским клубом.

"Переговоры о продлении сделки идут хорошо. Обе стороны хотят продления. Я думаю, что в конце концов решение будет найдено", - сказал Мюллер.

Напомним, что нынешний контракт полузащитника с немецким грандом рассчитан до окончания следующего сезона.

В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 29 матчах Бундеслиги, в которых он отметился 7 забитыми голами и отдал 16 результативных передач.

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