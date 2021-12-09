Мюллер рассказал о проблеме "Барселоны"

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Мюллер рассказал о проблеме "Барселоны"Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен

Футболист сборной Германии и "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Барселоной" (3:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, где он забил победный гол поделился мнением о проблемах каталонского клуба.

"Мы правда старались сделать игру более интенсивной, потому что, как по мне, мы в этом плане сильно отличаемся от "Барселоны", по крайней мере, в ее нынешнем состоянии.

Я не думаю, что они могут справиться с такой интенсивностью. Технически у них есть все, у них также хорошие игроки, в этом нет сомнений, но мы можем обеспечить такую интенсивность как во владении, так и без мяча.

Не думаю, что они могут справиться с интенсивностью футбола топ-уровня", – сказал Мюллер.

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