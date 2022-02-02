Мюллер рассказал о ситуации с его контрактом с "Баварией"
Фото: инстаграм Мюллера\Автор неизвестен
Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал о ситуации с продлением его соглашения с чемпионами Германии.
!Никто из клуба до сих пор не обращался ко мне. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал атакующий хавбек в разговоре с изданием Bild.
Отметим, что нынешний контракт Мюллера с "Баварией" истекает летом 2023 года, а ранее сообщалось, в подписании немца заинтересованы два английский клуба - "Эвертон" и "Ньюкасл",
В этом сезоне Мюллер сыграл 20 матчей в Бундеслиге, в которых сумел отметиться 6 забитыми голами и отдать 16 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20