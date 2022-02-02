Мюллер рассказал о ситуации с его контрактом с "Баварией"

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Мюллер рассказал о ситуации с его контрактом с "Баварией"

Фото: инстаграм Мюллера\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал о ситуации с продлением его соглашения с чемпионами Германии.

!Никто из клуба до сих пор не обращался ко мне. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал атакующий хавбек в разговоре с изданием Bild.

Отметим, что нынешний контракт Мюллера с "Баварией" истекает летом 2023 года, а ранее сообщалось, в подписании немца заинтересованы два английский клуба - "Эвертон" и "Ньюкасл",

В этом сезоне Мюллер сыграл 20 матчей в Бундеслиге, в которых сумел отметиться 6 забитыми голами и отдать 16 результативных передач.

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