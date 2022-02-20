Мюллер рассказал, почему Месси выиграл "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Мюллера\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал о причинах победы Лионеля Месси в голосовании на "Золотой мяч"-2021.

"Золотой мяч" вручается по результатам голосования журналистов. Кто набрал больше голосов, тот и победил. Именно поэтому Месси победил.

Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте считают, что приз должен был получить Мохамед Салах.

А южноамериканские фанаты и журналисты видели игру Месси на Кубке Америки и считают, что он самый достойный. Я понимаю это", - сказал немецкий футболист.

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