Мюллер рассказал, почему Месси выиграл "Золотой мяч"

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Мюллер рассказал, почему Месси выиграл "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Мюллера\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал о причинах победы Лионеля Месси в голосовании на "Золотой мяч"-2021.

"Золотой мяч" вручается по результатам голосования журналистов. Кто набрал больше голосов, тот и победил. Именно поэтому Месси победил.

Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте считают, что приз должен был получить Мохамед Салах.

А южноамериканские фанаты и журналисты видели игру Месси на Кубке Америки и считают, что он самый достойный. Я понимаю это", - сказал немецкий футболист.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Суть в том, что именно южноамериканские фанаты и журналисты видели игру Месси вживую, поэтому знают и согласны с остальными, что Лео недостоин ЗМ, а хорошего пинка. Как известно, журналистика - вторая древнейшая. CNN тоже знает... Хе-хе...

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