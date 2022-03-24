Мюллер рассказал, сколько еще лет планирует оставаться на топ-уровне

Теги томас мюллербавария мюнхен

Мюллер рассказал, сколько еще лет планирует оставаться на топ-уровне

Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен

Атакующий полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал о своих планах на будущее в его карьере.

"У меня есть определенные требования к себе. Я намерен играть на топ-уровне до 2025 года, и именно так я себя чувствую в данный момент. 

Я не хочу играть до тех пор, пока другие не скажут о том, что надо заканчивать, я хочу быть решающим фактором", – сказал полузащитник.

В нынешнем сезоне Мюллер сыграл в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил семь голов и отдал 16 результативных передач.

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