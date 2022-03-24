Мюллер рассказал, сколько еще лет планирует оставаться на топ-уровне
Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен
Атакующий полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал о своих планах на будущее в его карьере.
"У меня есть определенные требования к себе. Я намерен играть на топ-уровне до 2025 года, и именно так я себя чувствую в данный момент.
Я не хочу играть до тех пор, пока другие не скажут о том, что надо заканчивать, я хочу быть решающим фактором", – сказал полузащитник.
В нынешнем сезоне Мюллер сыграл в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил семь голов и отдал 16 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20