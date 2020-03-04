Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового в матче с "Шальке"
Форвард "Баварии" Томас Мюллер насмешил фанатов неуклюжим исполнением углового в матче четвертьфинала Кубка Германии с "Шальке" (1:0).
Футболист случайно выбил мяч за пределы поля, пытаясь сделать передачу. Болельщики "Шальке" одобрительно посмеялись, а сам Мюллер от досады завалился на газон, схватившись за голову.
Thomas Müller - a man of many talents. Just not corner kicks #S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020
"У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число", - подшутили игроком в твиттере, опубликовав видео с этим моментом.
По результатам этого матча "Бавария" вышла в полуфинал турнира.
Не пропустите: "Бавария" обыграла "Шальке" и вышла в полуфинал Кубка Германии| http://soccernews.ru
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