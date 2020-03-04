Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового в матче с "Шальке"

Теги томас мюллербавария мюнхеншальке

Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового в матче с "Шальке"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер насмешил фанатов неуклюжим исполнением углового в матче четвертьфинала Кубка Германии с "Шальке" (1:0).

Футболист случайно выбил мяч за пределы поля, пытаясь сделать передачу. Болельщики "Шальке" одобрительно посмеялись, а сам Мюллер  от досады завалился на газон, схватившись за голову.

"У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число", - подшутили игроком в твиттере, опубликовав видео с этим моментом.

По результатам этого матча "Бавария" вышла в полуфинал турнира.

Не пропустите: "Бавария" обыграла "Шальке" и вышла в полуфинал Кубка Германии| http://soccernews.ru

 
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