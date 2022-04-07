Мюллер решительно настроен перед ответным матчем с "Вильярреалом"

Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал поражение от "Вильярреала" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Мы принимаем это минимальное поражение. Хорошо понимаем, что все могло закончиться куда хуже. Нужно отдать сопернику должное.

Теперь нужно собраться и показать настоящую "Баварию" в ответной игре", – сказал немецкий футболист.

Напомним, что ответная встреча пройдет на следующей неделе, во вторник. Начало матча запланировано на 22:00.

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