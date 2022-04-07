Мюллер решительно настроен перед ответным матчем с "Вильярреалом"
Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал поражение от "Вильярреала" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.
"Мы принимаем это минимальное поражение. Хорошо понимаем, что все могло закончиться куда хуже. Нужно отдать сопернику должное.
Теперь нужно собраться и показать настоящую "Баварию" в ответной игре", – сказал немецкий футболист.
Напомним, что ответная встреча пройдет на следующей неделе, во вторник. Начало матча запланировано на 22:00.
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|Команда
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|О
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|32
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
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|59
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
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|Падерборн
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|20