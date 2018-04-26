Мюллер: "Результат мог бы быть совсем другим"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал поражение своей команды мадридскому "Реалу" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Мы были слишком наивны... У нас было много шансов, а вместо этого мы получили 1:1. Вскоре после перерыва счет и вовсе стал 1:2. Результат сегодня мог бы быть совсем другим. Мы уже видели в прошлом году то, на что мы способны в Мадриде, где мы смогли отыграть дефицит 1:2", - цитирует 28-летнего нападающего официальный сайт УЕФА.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Рамос. | soccernews.ru