Мюллер сделал 100 результативных передач в Бундеслиге

В матче девятого тура чемпионата Германии между "Гамбургом" и "Баварией" нападающий мюнхенцев Томас Мюллер сделал результативную передачу.

Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, этот ассист стал для 28-летнего футболиста сотым в турнире.

Напомним, что Мюллер из-за травмы бедра выбыл из строя на полтора месяца. | http://soccernews.ru