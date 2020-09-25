Мюллер стал самым титулованным немцем в истории
"Бавария" обыграла "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).
Благодаря этой победе хавбек Томас Мюллер выиграл свой 26-й трофей и стал самым титулованным немцем в истории, сравнявшись с Бастианом Швайнштайгером.
26 trophies— B/R Football (@brfootball) September 24, 2020
Thomas Muller is now the joint-most decorated German player in football history, alongside his former teammate @BSchweinsteiger pic.twitter.com/yGxDRuadjM
В немецком клубе 31-летний футболист выступает с 2007 года.
А еще: "Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20