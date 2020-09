Мюллер стал самым титулованным немцем в истории

"Бавария" обыграла "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).

Благодаря этой победе хавбек Томас Мюллер выиграл свой 26-й трофей и стал самым титулованным немцем в истории, сравнявшись с Бастианом Швайнштайгером.

26 trophies



Thomas Muller is now the joint-most decorated German player in football history, alongside his former teammate @BSchweinsteiger pic.twitter.com/yGxDRuadjM