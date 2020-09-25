Мюллер стал самым титулованным немцем в истории

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Мюллер стал самым титулованным немцем в истории

"Бавария" обыграла "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).

Благодаря этой победе хавбек Томас Мюллер выиграл свой 26-й трофей и стал самым титулованным немцем в истории, сравнявшись с Бастианом Швайнштайгером.

В немецком клубе 31-летний футболист выступает с 2007 года.

А еще: "Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА| http://soccernews.ru
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