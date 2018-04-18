Мюллер стал вторым бомбардиром "Баварии" в Кубке Германии

Теги бавария мюнхентомас мюллер

Мюллер стал вторым бомбардиром "Баварии" в Кубке Германии
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отметился хет-триком в полуфинале Кубка Германии против "Байера" (6:2).

Благодаря этому форвард довел количество своих голов в турнире до 25 и он догнал по этому показателю занимающего второе место в истории "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге. Лидером является Герд Мюллер (78).

28-летний Мюллер выступает за "Баварию" с 2008 года, провел за клуб 434 матча и забил 175 мячей.

Не пропустите: "Байер" – "Бавария" – 2:6 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 30 30
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов