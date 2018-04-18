Мюллер стал вторым бомбардиром "Баварии" в Кубке Германии



Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отметился хет-триком в полуфинале Кубка Германии против "Байера" (6:2).

Благодаря этому форвард довел количество своих голов в турнире до 25 и он догнал по этому показателю занимающего второе место в истории "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге. Лидером является Герд Мюллер (78).

28-летний Мюллер выступает за "Баварию" с 2008 года, провел за клуб 434 матча и забил 175 мячей.

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