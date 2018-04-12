Мюллер: "У "Баварии" - большие цели на Лигу Чемпионов"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Севильей".

"Возможно, счет 0:0 не доставил удовольствия фанатам, на которое они надеялись. Но, если посмотреть на результаты других пар, этот результат является перспективным для нас. В футболе все может случиться. Мы можем быть удовлетворены довольно удобными 0:0. Мы рады попасть в полуфинал, но это только часть плана. Это то, что мы должны были сделать на пути в финал. У этой команды - большие цели", - цитирует 28-летнего нападающего официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Бавария" и "Севилья" в ответном матче голов не забили. | soccernews.ru