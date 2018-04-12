Мюллер: "У "Баварии" большие цели в Лиге Чемпионов"

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Мюллер: "У "Баварии" большие цели в Лиге Чемпионов"Капитан "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал выход в своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов.

В четвертьфинале немцы были сильнее "Севильи", обыграв испанцев в гостях со счетом 2:1, а дома сыграв в ничью 0:0.

"Наверное, болельщики рассчитывали на другой исход. Но если посмотреть на другие результаты, то все воспринимается совсем иначе. В футболе все возможно.

Мы счастливы, что вышли в полуфинал. Но это лишь часть нашего плана. Это то, что вы должны делать, если хотите выйти в финал. А у нашей команды большие цели", – сказал Мюллер. | soccernews.ru

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