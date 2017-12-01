Мюллер: "У "Баварии" нет игрока на подмену Левандовски"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер считает, что клубу необходим еще один форвард.

"У "Баварии" нет игрока на подмену Левандовски. Нам нужен футболист с похожими характеристиками. Несколько недель назад у Роберта были проблемы со здоровьем и в таких ситуация хорошо бы иметь запасного форварда. Понятно, что Левандовски всегда хочет играть, когда находится в хорошей форме. Если бы он подвергался ротации слишком часто, то это ни к чему хорошему бы не привело. Решать эту проблему будет руководство клуба, но, я думаю, что покупка форварда была бы отличным ходом", - приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Левандовски провел за "Баварию" 20 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.

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