Мюллер: "У Хамеса великолепная левая нога"

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Мюллер: "У Хамеса великолепная левая нога"Форвард "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал подписание своим клубом контракта с Хамесом Родригесом.

"Видно, что у Родригеса великолепная левая нога. Кроме того, он отлично взаимодействует с партнёрами по команде", - сказал немец.

Родригес проведет в "Баварии" два ближайших сезона. После истечения срока аренды немцы могут выкупить права на футболиста.

Читайте: Болельщики "Баварии" раскупили все футболки Хамеса | http://soccernews.ru

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