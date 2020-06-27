Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам

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Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отметился ассистом в игре против "Вольфсбурга" (4:0).

Как сообщает Opta, футболист сделал 21-ю голевую передачу в текущем сезоне Бундеслиги.

Таким образом, Мюллер установил рекорд Бундеслиги, превзойдя показатель Кевина Де Брюйне.

Всего в этом сезоне Мюллер провел 45 игр, забил 12 голов и отдал 25 ассистов.

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