Мюллер: "В пользу "Реала" было совершено слишком много судейских ошибок"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер затронул судейскую тему перед ответной игрой 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"М ы концентрируемся на матче и не хотим оказывать давления на рефери. В пользу соперника и так было совершено слишком много судейских ошибок. Всем известно об этом, мы пострадали здесь из-за двух офсайдов. Пенальти, который был назначен в игре против "Ювентуса", о нем было много разговоров. Но судья не может не чувствовать давление со стороны окружающих.. . Он - такой же спортсмен, как и мы, и хочет делать хорошо свою работу ", - цитирует 28-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, по судейской теме высказался и Хайнкес. | soccernews.ru