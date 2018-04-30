Мюллер: "В пользу "Реала" было совершено слишком много судейских ошибок"

Теги бавария мюнхенреал мадридтомас мюллер

Мюллер: "В пользу "Реала" было совершено слишком много судейских ошибок"Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер затронул судейскую тему перед ответной игрой 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

ы концентрируемся на матче и не хотим оказывать давления на рефери. В пользу соперника и так было совершено слишком много судейских ошибок. Всем известно об этом, мы пострадали здесь из-за двух офсайдов. Пенальти, который был назначен в игре против "Ювентуса", о нем было много разговоров. Но судья не может не чувствовать давление со стороны окружающих..Он - такой же спортсмен, как и мы, и хочет делать хорошо свою работу", - цитирует 28-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, по судейской теме высказался и Хайнкес. | soccernews.ru

комментарии
Алекс

В пользу Баварии на альянс арене, много вам прощал судья и не надо плакать

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