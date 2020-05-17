Мюллер в шутку пнул главного тренера "Баварии" Флика после замены

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подшутил над главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом во время матча с "Унионом" (2:0).

На 89-й минуте встречи футболиста заменили, уходя в раздевалку, Мюллер в шутку пнул тренера вместо рукопожатия.

В этой встрече голами отметились Роберт Левандовски и Бенжамен Павар.

Мюллер в нынешнем сезоне участвовал в 26 матчах, отметившись 6 голами и 16 ассистами.

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