Мюллер вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.
В матче 5-го тура группового этапа с мадридским "Атлетико" (1:1) Мюллер забил свой 47 гол. По этому показателю он делит 10-е место с Эйсебио и Филиппе Индзаги.
В нынешнем сезоне 31-летний Мюллер провел за "Баварию" 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач.
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