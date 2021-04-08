Мюллер вошёл в топ-8 лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Фото инстаграм Томаса Мюллера

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер забил свой 48-й гол в рамках Лиги Чемпионов.

Напомним, что в среду звёздный немец поразил ворота ПСЖ в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

По забитым мячам в играх самого престижного еврокубкового турнира Мюллер сравнялся с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.

В списке лучших бомбардиров ЛЧ впереди них семеро футболистов - это Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120), Роберт Левандовски (73), Рауль (71), Карим Бензема (70), Руд ван Нистелрой (56) и Тьерри Анри (50).

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