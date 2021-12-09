Мюллер - восьмой игрок с 50 голами в Лиге Чемпионов
Фото твиттер "Баварии"
Форвард "Баварии" Томас Мюллер достиг отметки в 50 забитых мячей в рамках Лиги Чемпионов.
Юбилейным для 32-летнего немца стал гол в ворота "Барселоны" (3:0) во вчерашней игре группового этапа.
Мюллер стал восьмым футболистом, которому удалось отличиться 50 раз в главном еврокубке.
До него это делали Тьерри Анри (50), Руд ван Нистелрой (56), Рауль (71), Карим Бензема (76), Роберт Левандовски (82), Лионель Месси (125) и Криштиану Роналду (140).
Не пропустите: Мюллер: "Барселона" - мой клиент. Мы повеселились". | http://soccernews.ru
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