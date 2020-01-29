Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года

Форвард "Баварии" Томас Мюллер думает о том, чтобы покинуть немецкий клуб летом 2020 года. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, руководство клуба знает о мыслях 30-летнего футболиста. Контракт игрока с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года.

Несколько клубов АПЛ интересуется услугами нападающего.

В этом сезоне Мюллер участвовал в 27 матчах за "Баварию", отметившись 7 голами и 14 ассистами.

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