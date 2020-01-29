Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года
Форвард "Баварии" Томас Мюллер думает о том, чтобы покинуть немецкий клуб летом 2020 года. Об этом сообщает Sport Bild.
По данным источника, руководство клуба знает о мыслях 30-летнего футболиста. Контракт игрока с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года.
Несколько клубов АПЛ интересуется услугами нападающего.
В этом сезоне Мюллер участвовал в 27 матчах за "Баварию", отметившись 7 голами и 14 ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
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|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
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|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15