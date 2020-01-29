Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года

Теги бавария мюнхентомас мюллер

Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года

Форвард "Баварии" Томас Мюллер думает о том, чтобы покинуть немецкий клуб летом 2020 года. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, руководство клуба знает о мыслях 30-летнего футболиста. Контракт игрока с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года.

Несколько клубов АПЛ интересуется услугами нападающего.

В этом сезоне Мюллер участвовал в 27 матчах за "Баварию", отметившись 7 голами и 14 ассистами.

Не пропустите: Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком "Андерлехта" Салемакерсом

ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком "Андерлехта" Салемакерсом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 38
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 36
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 34
6 Шальке Шальке 19 33
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 30
8 Фрайбург Фрайбург 19 29
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 24
10 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
11 Унион Берлин Унион Берлин 19 23
12 Аугсбург Аугсбург 19 23
13 Герта Герта 19 22
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц 05 Майнц 05 19 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 17
17 Падерборн Падерборн 19 15
18 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов