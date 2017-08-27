Мюллер выразил недовольство тем, что не попал в стартовый состав на матч с "Вердером"

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Мюллер выразил недовольство тем, что не попал в стартовый состав на матч с "Вердером"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер выразил недовольство тем, что в матче с "Вердером" (2:0) он появился всего лишь на замену.

"Не знаю, какие качества хочет видеть тренер, но мои, кажется, востребованы не на сто процентов" - приводит слова Мюллера ESPN.

Позже Карло Анчелотти объяснил свое решение.

"Мы планировали построить игру с упором на фланги - чтобы больше владеть мячом в середине. Поэтому Томас остался на скамейке. Но он удачно вошел в игру во втором тайме. Это было сугубо техническое решение" - заявил Анчелотти.

Смотрите также обзор матча "Вердер" - "Бавария". | http://soccernews.ru

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