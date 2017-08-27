Мюллер выразил недовольство тем, что не попал в стартовый состав на матч с "Вердером"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер выразил недовольство тем, что в матче с "Вердером" (2:0) он появился всего лишь на замену.
"Не знаю, какие качества хочет видеть тренер, но мои, кажется, востребованы не на сто процентов" - приводит слова Мюллера ESPN.
Позже Карло Анчелотти объяснил свое решение.
"Мы планировали построить игру с упором на фланги - чтобы больше владеть мячом в середине. Поэтому Томас остался на скамейке. Но он удачно вошел в игру во втором тайме. Это было сугубо техническое решение" - заявил Анчелотти.
Смотрите также обзор матча "Вердер" - "Бавария". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Ганновер 96
|2
|6
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|Хоффенхайм
|2
|4
|7
|РБ Лейпциг
|2
|3
|8
|Шальке
|2
|3
|9
|Герта
|2
|3
|10
|Штутгарт
|2
|3
|11
|Вольфсбург
|2
|3
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Фрайбург
|2
|1
|16
|Майнц 05
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0