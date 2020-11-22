Мюллер вышел на 5-е место по матчам за "Баварию"

Теги томас мюллербавария мюнхен

Мюллер вышел на 5-е место по матчам за "Баварию"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер провел 549-ю игру в чемпионате Германии.

Таким образом, футболист поднялся на 5-е место по количеству встреч за мюнхенский клуб. Выше него только Оливер Канн, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Зепп Майер.

Рекордсменом является Майер, в его активе 700 игр.

В нынешнем розыгрыше 31-летний Мюллер провел 14 матчей за "Баварию", забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

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