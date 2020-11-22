Мюллер вышел на 5-е место по матчам за "Баварию"
Форвард "Баварии" Томас Мюллер провел 549-ю игру в чемпионате Германии.
Таким образом, футболист поднялся на 5-е место по количеству встреч за мюнхенский клуб. Выше него только Оливер Канн, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Зепп Майер.
Рекордсменом является Майер, в его активе 700 игр.
В нынешнем розыгрыше 31-летний Мюллер провел 14 матчей за "Баварию", забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20