Мюллер вышел на четвёртое место по голам за "Баварию" в Бундеслиге

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поразил ворота "Фрайбурга" в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Этот гол стал для 28-летнего футболиста 102-м в составе мюнхенцев в чемпионате Германии.

По этому показателю Мюллер вышел на четвёртое место в истории клуба, сравнявшись с Дитером Хенессом. Впереди него остаются Герд Мюллер (365), Карл-Хайнц Румменигге (162) и Роланд Вольфарт (119). | http://soccernews.ru