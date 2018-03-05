Мюллер вышел на четвёртое место по голам за "Баварию" в Бундеслиге

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Мюллер вышел на четвёртое место по голам за "Баварию" в Бундеслиге

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поразил ворота "Фрайбурга" в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Этот гол стал для 28-летнего футболиста 102-м в составе мюнхенцев в чемпионате Германии.

По этому показателю Мюллер вышел на четвёртое место в истории клуба, сравнявшись с Дитером Хенессом. Впереди него остаются Герд Мюллер (365), Карл-Хайнц Румменигге (162) и Роланд Вольфарт (119). | http://soccernews.ru

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