Мюллер высказался о результатах дортмундской "Боруссии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что думает о дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает Goal.com.



"Дортмундская "Боруссия" удачно провела первую часть сезона и набрала большое количество баллов. Я помню, что чаще всего они выигрывали, забив один гол. Команда сильна не только физически, но и психологически", - сказал Мюллер.



"Боруссия" набрала 42 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. "Бавария" с 36 баллами располагается на втором месте в таблице Бундеслиги.

А еще: "Андерлехт" назвал имя нового тренера| http://soccernews.ru