Мюллер высказался о результатах дортмундской "Боруссии"

Теги томас мюллерборуссия дортмундбавария мюнхен

Мюллер высказался о результатах дортмундской "Боруссии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что думает о дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает  Goal.com.

"Дортмундская "Боруссия" удачно провела первую часть сезона и набрала большое количество баллов. Я помню, что чаще всего они выигрывали, забив один гол. Команда сильна не только физически, но и психологически", - сказал Мюллер.

"Боруссия" набрала 42 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. "Бавария" с 36 баллами располагается на втором месте в таблице Бундеслиги.

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 33
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 31
5 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 27
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 25
8 Герта Герта 17 24
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 24
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 22
11 Фрайбург Фрайбург 17 21
12 Майнц 05 Майнц 05 17 21
13 Шальке Шальке 17 18
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 18
15 Аугсбург Аугсбург 17 15
16 Штутгарт Штутгарт 17 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 17 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 17 11
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