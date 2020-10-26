Мюллер высказался о состоянии Гнабри, переболевшего коронавирусом
Хавбек "Баварии" Томас Мюллер перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов рассказал о состоянии хавбека Сержа Гнабри.
Ранее сообщалось, что у игрока был положительный тест на коронавирус. Однако все последующие тесты показывали отрицательный результат.
"Конечно, когда у кого-то в команде положительный тест, то думаешь о том, что происходит. Но у нас хороший медицинский штаб, за нами следят. Какое-то время Гнабри держали вне коллектива - это нормально.
Мы живем в новых условиях. У меня нет чувства, что есть какая-то опасность. Мы видим только аэропорт, отель и футбольное поле. Ни с кем не пересекаемся", - передает слова Мюллера "СЭ".
Встреча "Локомотива" с "Баварией" состоится 27 октября в Москве. Начало игры - в 20:55 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20