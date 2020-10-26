Мюллер высказался о состоянии Гнабри, переболевшего коронавирусом

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Мюллер высказался о состоянии Гнабри, переболевшего коронавирусом

Хавбек "Баварии" Томас Мюллер перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов рассказал о состоянии хавбека Сержа Гнабри.

Ранее сообщалось, что у игрока был положительный тест на коронавирус. Однако все последующие тесты показывали отрицательный результат.

"Конечно, когда у кого-то в команде положительный тест, то думаешь о том, что происходит. Но у нас хороший медицинский штаб, за нами следят. Какое-то время Гнабри держали вне коллектива - это нормально.

Мы живем в новых условиях. У меня нет чувства, что есть какая-то опасность. Мы видим только аэропорт, отель и футбольное поле. Ни с кем не пересекаемся", - передает слова Мюллера "СЭ".

Встреча "Локомотива" с "Баварией" состоится 27 октября в Москве. Начало игры - в 20:55 (мск).

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