Мюллер высказался об ассистентской гонке с Месси
Фото: инстаграм Томаса Мюллера/Автор неизвестен
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о статистике, согласно которой только форвард ПСЖ Лионель Месси с 2008 года отдал больше него голевых передач в матчах топ-5 сильнейших европейских чемпионатов.
"Продолжаю работать, чтобы приблизиться к королю ассистов", – написал Мюллер в своем твиттере.
32-летний Мюллер за последние 14 сезонов отдал 150 результативных передач в Бундеслиги. На счету 34-летнего Месси 180 голевых пасов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20