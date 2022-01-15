Мюллер высказался об ассистентской гонке с Месси

Фото: инстаграм Томаса Мюллера/Автор неизвестен

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о статистике, согласно которой только форвард ПСЖ Лионель Месси с 2008 года отдал больше него голевых передач в матчах топ-5 сильнейших европейских чемпионатов.

"Продолжаю работать, чтобы приблизиться к королю ассистов", – написал Мюллер в своем твиттере.

32-летний Мюллер за последние 14 сезонов отдал 150 результативных передач в Бундеслиги. На счету 34-летнего Месси 180 голевых пасов.

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