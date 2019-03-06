Мюллер высказался об исключении из сборной Германии
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер шокирован решением главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать его в национальную команду.
"Чем больше я думаю об этом, тем больше злюсь. Я не понимаю, почему это решение окончательно. Я просто шокирован", - приводит слова Мюллера Goal.
29-летний Мюллер выступал за сборную Германии с 2010 года, провел за нее 100 матчей и забил 38 голов. Чемпион мира-2014, бронзовый призер чемпионата мира-2010.
Не пропустите: В "Баварии" прокомментировали решение Лёва по поводу состава сборной Германии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13