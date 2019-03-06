Мюллер высказался об исключении из сборной Германии

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Мюллер высказался об исключении из сборной Германии
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер шокирован решением главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать его в национальную команду.

"Чем больше я думаю об этом, тем больше злюсь. Я не понимаю, почему это решение окончательно. Я просто шокирован", - приводит слова Мюллера Goal.

29-летний Мюллер выступал за сборную Германии с 2010 года, провел за нее 100 матчей и забил 38 голов. Чемпион мира-2014, бронзовый призер чемпионата мира-2010.

Не пропустите: В "Баварии" прокомментировали решение Лёва по поводу состава сборной Германии. | http://soccernews.ru

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