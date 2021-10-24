Мюллер высказался об отказе Киммиха вакцинацинироваться
Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал отказ хавбека Йозуа Киммиха вакцинироваться от коронавируса.
"Как друг я легко могу принять такое решение. Каждый должен решать за себя. Как партнер по команде, если я думаю о том, что лучше для окружающих, я вижу доводы ученых и сам считаю, что лучше вакцинироваться.
Я за вакцинацию и надеюсь, что те, кто еще не привился, изменят свое решение. Мы все хотим оставить позади этот этап с коронавирусом, и вакцинация – лучший путь.
Но и другое мнение нужно постараться уважать", – сказал Мюллер.
Ранее Киммих заявил, что все еще не вакцинировался из-за того, что нет более долгосрочных исследований о влиянии вакцины на организм человека.
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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