Мюллер высказался об отказе Киммиха вакцинацинироваться

Теги йозуа киммихтомас мюллербавария мюнхенкоронавирус

Мюллер высказался об отказе Киммиха вакцинацинироватьсяФото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал отказ хавбека Йозуа Киммиха вакцинироваться от коронавируса.

"Как друг я легко могу принять такое решение. Каждый должен решать за себя. Как партнер по команде, если я думаю о том, что лучше для окружающих, я вижу доводы ученых и сам считаю, что лучше вакцинироваться.

Я за вакцинацию и надеюсь, что те, кто еще не привился, изменят свое решение. Мы все хотим оставить позади этот этап с коронавирусом, и вакцинация – лучший путь.

Но и другое мнение нужно постараться уважать", – сказал Мюллер.

Ранее Киммих заявил, что все еще не вакцинировался из-за того, что нет более долгосрочных исследований о влиянии вакцины на организм человека.

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