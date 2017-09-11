Мюллер: "Я мог перейти в "Манчестер Юнайтед" два года назад, но "Бавария" уговорила меня остаться"

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Мюллер: "Я мог перейти в "Манчестер Юнайтед" два года назад, но "Бавария" уговорила меня остаться"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер заявил, что два года он мог стать игроком "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" вышел на меня два года назад. Меня заинтересовал этот вариант, но руководство "Баварии" поддержало меня. Мне сказали, что на меня очень рассчитывают и я являюсь важным игроком для клуба. Конечно, я мог уйти, это жизнь. Если завтра я умру, то на на поле все равно выйдут 11 игроков", - приводит слова Мюллера Sky Sports.

Напомним, что в 2015 году манкунианцы были готовы заплатить за футболиста около 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что зимой 27-летнего Мюллера попытаются купить "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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