Мюллер ярко высказался о наставнике "Баварии" Флике

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Мюллер ярко высказался о наставнике "Баварии" Флике

Хавбек "Баварии" Томас Мюллер высказался по поводу главного тренера Ханси-Дитере Флике.

"Если говорить о рынке ценных бумаг, то мои акции и акции клуба подорожали с приходом Флика.

Я много лет провел на поле, сыграл в ряде матчей, мы добились успехов и выиграли Титул Бундеслиги.

Ханси сыграл в этом важную роль, особенно в том, что касается моего места на поле в команде.

У нас тесная связь, но она такая лишь до тех пор, пока мы выигрываем как команда и пока я продолжаю хорошо играть", - передает слова Мюллера официальный сайт "Баварии".

После 7 туров чемпионата Германии "Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице.

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