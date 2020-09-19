Мюллер забил 200-й гол за "Баварию" в официальных матчах

Теги томас мюллербавария мюнхен

Мюллер забил 200-й гол за "Баварию" в официальных матчах

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отметился голом в матче 1-го тура чемпионата Германии с "Шальке" (8:0).

Таким образом, для 31-летнего футболиста этот мяч стал 200-м за мюнхенский клуб.

В "Баварии" Мюллер играет с 2007 года. За это время он провел 536 матчей в рамках официальных турниров.

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