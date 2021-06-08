Мюллер забил за сборную Германии впервые за три года

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Мюллер забил за сборную Германии впервые за три годаФото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

В товарищеском матче сборная Германии дома разгромила Латвию (7:1).

Третий гол немецкой команды на 27-й минуте забил полузащитник Томас Мюллер, воспользовавшись передачей защитника Робина Гозенса.

Мюллер забил впервые после возвращения в национальную команду, за которую до этого июня в последний раз выступал в ноябре 2018 года. Последний же гол за сборную до сегодняшнего дня у него был в товарищеской игре против Испании в марте 2018-го.

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