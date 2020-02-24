Мюллер заявил, что "Бавария" больше не контролирует игру, как при Гвардиоле
Форвард "Баварии" Томас Мюллер сказал, что команда больше не контролирует игру, как во времена Хосепа Гвардиолы.
Специалист возглавлял клуб с 2012 по 2016 год.
"Для меня это очень важно. Это должно быть как часовой механизм. Мне легче влиять на игру, когда мы контролируем ее и владеем мячом. Мы потеряли контроль, который был при Гвардиоле. Иногда это было похоже на дикий запад. Было ощущение, что может произойти все, что угодно. Это делало игру намного интереснее", - цитирует Мюллера The Athletic.
Напомним, завтра, 25 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" - "Бавария".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|23
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|23
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16