Мюллер заявил, что "Бавария" больше не контролирует игру, как при Гвардиоле

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Мюллер заявил, что "Бавария" больше не контролирует игру, как при Гвардиоле

Форвард "Баварии" Томас Мюллер сказал, что команда больше не контролирует игру, как во времена Хосепа Гвардиолы.

Специалист возглавлял клуб с 2012 по 2016 год.

"Для меня это очень важно. Это должно быть как часовой механизм. Мне легче влиять на игру, когда мы контролируем ее и владеем мячом. Мы потеряли контроль, который был при Гвардиоле. Иногда это было похоже на дикий запад. Было ощущение, что может произойти все, что угодно. Это делало игру намного интереснее", - цитирует Мюллера The Athletic.

Напомним, завтра, 25 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" - "Бавария".

А еще: Алькантара: "Бавария" больше, чем просто клуб. Это моя семья" http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да Лох он 100%! Киданул Барсу как только арбитры сделали перерыв на мгновение, и Реал с Челси укатали по очереди, потом Бавария и опять Пепу за щекой массаж сделали. Бавария до сих пор не может отойти!А ты на лысого случайно не запал? А то стоишь горой как за свою девку)

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