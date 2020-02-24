Мюллер заявил, что "Бавария" больше не контролирует игру, как при Гвардиоле

Форвард "Баварии" Томас Мюллер сказал, что команда больше не контролирует игру, как во времена Хосепа Гвардиолы.

Специалист возглавлял клуб с 2012 по 2016 год.

"Для меня это очень важно. Это должно быть как часовой механизм. Мне легче влиять на игру, когда мы контролируем ее и владеем мячом. Мы потеряли контроль, который был при Гвардиоле. Иногда это было похоже на дикий запад. Было ощущение, что может произойти все, что угодно. Это делало игру намного интереснее", - цитирует Мюллера The Athletic.



Напомним, завтра, 25 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" - "Бавария".

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