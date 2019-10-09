Мюллер заявил, что недоволен статусом запасного в "Баварии"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер сказал, что не доволен нынешним положением в немецком клубе. Футболист все чаще остается в запасе.
"Мне 30 лет, я в отличной форме и хочу успеха для себя и клуба. Я уверен, что могу помочь команде с учетом моих навыков.
Новые трансферы усилили конкуренцию на моей позиции, но проблема не в этом. Тренер каждый раз принимает сложные решения.
Если штаб считает, что я могу выступать лишь в роли запасного, мне нужно обдумать это. Я слишком амбициозен для этого", - передает слова Мюллера Kicker.
Ранее сообщалось, что футболист готов покинуть "Баварию" этой зимой, если его положение не изменится.
19 октября подопечные Нико Ковача сыграют с "Аугсбургом" в рамках 8-го тура чемпионата Германии. В этом сезоне Мюллер участвовал в 7 матчах, отметившись 4 голами.
А еще: Мюллер готов покинуть "Баварию", если его роль в команде не изменится| http://soccernews.ru
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|Шальке
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|Фортуна Дюссельдорф
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