Мюллер заявил, что недоволен статусом запасного в "Баварии"

3 Теги томас мюллербавария мюнхен

Мюллер заявил, что недоволен статусом запасного в "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер сказал, что не доволен нынешним положением в немецком клубе. Футболист все чаще остается в запасе.

"Мне 30 лет, я в отличной форме и хочу успеха для себя и клуба. Я уверен, что могу помочь команде с учетом моих навыков.

Новые трансферы усилили конкуренцию на моей позиции, но проблема не в этом. Тренер каждый раз принимает сложные решения.

Если штаб считает, что я могу выступать лишь в роли запасного, мне нужно обдумать это.  Я слишком амбициозен для этого", - передает слова Мюллера Kicker.

Ранее сообщалось, что футболист готов покинуть "Баварию" этой зимой, если его положение не изменится.

19 октября подопечные Нико Ковача сыграют с "Аугсбургом" в рамках 8-го тура чемпионата Германии. В этом сезоне Мюллер участвовал в 7 матчах, отметившись 4 голами.

А еще: Мюллер готов покинуть "Баварию", если его роль в команде не изменится| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя заявил,что недоволен ролью латентного

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов, но всё равно ему меня по плюсам не догнать"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А вот и подтверждение от него самого

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