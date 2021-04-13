Мюнхен не может гарантировать допуск зрителей на стадион на Евро-2020
Фото: Твиттер @EURO2020
Обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер озвучил опасения, что матчи ЕВРО-2020, которые запланированы в городе, могут пройти без болельщиков на стадионе.
"С текущей точки зрения, к сожалению, нельзя исключать, что зрителей не будет на запланированных матчах турнира в июне. Мы будем основываться на уровне заражения и соответствующих требований по защите от инфекции в Баварии", – приводит слова Райтера Associated Press.
Мюнхен входит в число городов, которые еще не подтвердили УЕФА гарантии допуска зрителей на трибуны. Организация требует не менее 25% от заполняемости стадиона. Решение должно быть принято до 16 апреля, в противном случае может быть поставлен вопрос о замене города-хозяина ЕВРО.
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