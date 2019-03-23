Мюнхенская "Бавария" нацелилась на трансферную цель "Барселоны"

Мюнхенская "Бавария" планирует приобрести игрока "Айнтрахта" Луку Йовича, утверждает Mundo Deportivo.

По информации издания, мюнхенцы хотят сделать предложение в течение этого дня. Ранее сообщалось, что "Барселона" готова купить форварда этим летом. Однако каталонский клуб не спешить делать предложение Йовичу.

Стоит отметить, что "Реал" также проявлял интерес к 21-летнему сербу. Трансферная стоимость футболиста - 55 миллионов евро.

Йович перешел в "Айнтрахт" в 2017 году из "Бенфики" на правах аренды. В текущем сезоне серб участвовал в 24 матчах, отметившись 15 голами и 5 ассистами.

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